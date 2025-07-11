RT: ополченцу, которого сыновья сдали СБУ, помогут с жильём в РФ

11 июля 2025, 11:43

Фото: iStock/marchmeena29

Ополченцу из ЛНР, которого сыновья сдали спецслужбам Украины, в России помогут найти жилье, пройти медицинское обследование и выплатить кредит. Об этом пишет RT.





Отмечается, что о 65-летнем мужчине с позывным «Батя», узнали после публикации RT. Сыновья передали информацию об отце в СБУ. Его задержали, пытали, а потом отправили в Россию в рамках обмена пленными. Он получил российское гражданство и отправился на СВО. Однако из-за проблем со здоровьем «Батя» вернулся на гражданку. Сейчас он живет в Волгограде и с детьми не общается.





«В своё время он перенёс инфаркт на ногах, поэтому мы договорились, что его положат на полное обследование», — рассказал RT заммэра Волгограда Виталий Кокшилов.

«Спасибо им огромное за поддержку, были очень душевные разговоры и слова поддержки», — приводит издание слова ополченца.