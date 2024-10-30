Экс-нардеп ВРУ предрек отставку главкому ВСУ Сырскому

Слева направо: Александр Сырский и Владимир Зеленский
Главком ВСУ Александр Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой рюкзак проблем и поражений, заявил изданию «Аргументы и Факты» экс-нардеп украинского парламента Спиридон Килинкаров.
«Каждый главком ВСУ должен собрать свой рюкзак проблем и поражений и уйти в сторону. Так было с (экс-главкомом ВСУ Валерием) Залужным после провала контрнаступления, так будет с Сырским после провала на Донбассе и в Курской операции», — прокомментировал Килинкаров.
Бывший депутат Верховной рады заключил, что отставка Сырского — всего лишь вопрос времени.
Сырский признавался, что нападение на Курскую область должно было, по его словам, отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.
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