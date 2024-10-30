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Экс-нардеп ВРУ предрек отставку главкому ВСУ Сырскому

Экс-нардеп ВРУ Килинкаров: Сырский уйдет в отставку, когда соберет провалы
Слева направо: Александр Сырский и Владимир Зеленский

Слева направо: Александр Сырский и Владимир Зеленский

Главком ВСУ Александр Сырский уйдет в отставку, когда соберет свой рюкзак проблем и поражений, заявил изданию «Аргументы и Факты» экс-нардеп украинского парламента Спиридон Килинкаров.
«Каждый главком ВСУ должен собрать свой рюкзак проблем и поражений и уйти в сторону. Так было с (экс-главкомом ВСУ Валерием) Залужным после провала контрнаступления, так будет с Сырским после провала на Донбассе и в Курской операции», — прокомментировал Килинкаров.

Бывший депутат Верховной рады заключил, что отставка Сырского — всего лишь вопрос времени.



Сырский признавался, что нападение на Курскую область должно было, по его словам, отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.

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#новости
ВСУ начали отступать из Курахово
Кимаковский: ВСУ начали выводить силы из Курахово
30 октября 2024, 13:53

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские войска начали постепенно выходить из Курахово. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать», — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что за Селидово, освобожденным ВС РФ накануне, особенно со стороны Угледара, идут степи и командование ВСУ осознает, что армия России сможет оперативно зайти в тыл украинской группировки, находящейся в Курахово.

По словам Кимаковского, у ВСУ на Южнодонецком направлении «большая беда», это подтверждается кадрами объективного контроля из Курахово.

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Опубликована фотография поврежденного после взрывов здания Генштаба ВСУ в Киеве
30 октября 2024, 13:31

Фото: istockphoto/Vadven

Снимок с последствиями удара бойцами ВС РФ по генштабу боевиков ВСУ в Киеве появился в сети.
Его опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фото поврежденная крыша, а также сотрудник экстренных служб на здании.
Перед этим «Военкоры Русской весны» публиковали кадры удара по колонне боевиков ВСУ под Курском. Уточнялось, что использовался российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский», управляемый при помощи оптоволоконного кабеля.

На видео запечатлен подбитый грузовик украинских радикалов и детонация.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области.

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В Кремле высказались о сообщениях про переговоры с Украиной
Песков: в сообщениях про переговоры Москвы и Киева есть очень много вбросов
30 октября 2024, 13:14

Фото: istockphoto/yulenochekk

Очень много вбросов имеется в сообщениях про якобы переговоры Москвы с Киевом. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Так Песков прокомментировал новость Financial Times про якобы диалог РФ и Украины про взаимное прекращение ударов по инфраструктуре энергетики.
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.
Ранее сообщалось, какая судьба ждет главу киевского режима Владимира Зеленского.

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В США рассказали подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь РФ
Сенатор США: Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров
30 октября 2024, 12:59

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров для уничтожения «пусковых установок», рассказал американский сенатор Бен Кардин в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Пранкеры представились бывшим главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.
«…Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться», — прокомментировал сенатор США.
Кардин подчеркнул, что поддерживает право Украины пользоваться американскими вооружениями для ударов по РФ. Сенатор отметил, что есть и те, кто против.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине и продолжает выдвигать требования западным союзникам.

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БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео
30 октября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/N-sky

Колонну боевиков ВСУ ликвидировал российский дрон «Князь Вандал Новгородский» в Курской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на военного эксперта Сергея Полетаева, беспилотник управляется по оптоволоконному кабелю. Аналитик пояснил, что такие аппараты — революционное оружие.

Разработчики «Князя Вандала» подчеркивали его низкую стоимость, однако он ограничен в плане маневренности и дальности полета.

Что касается кадров, которые опубликовали военкоры, на них видно ликвидированный грузовик боевиков ВСУ, где были боеприпасы. На видео запечатлена детонация.
Боевики ВСУ попытались вторгнуться в приграничье Курской области в начале августа текущего года. Бои в регионе продолжаются по сей день.

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США готовятся к возможному конфликту с КНР, пишут СМИ
NYT: США готовятся к конфликту с КНР, используя опыт Украины против РФ
30 октября 2024, 12:20

Фото: istockphoto/lucky-photographer

К возможному конфликту с Китаем готовятся американские военные, отрабатывая тактики, в том числе взятые при наблюдении за украинским конфликтом, пишут обозреватели New York Times.
«Армия США трансформирует себя и сотни тысяч молодых мужчин и женщин для очередной войны, на этот раз - потенциального конфликта с Китаем... такой конфликт может вестись на земле, воде, в воздухе и космосе. Поэтому армия тренируется, чтобы подготовиться именно к этому... военные работали над новыми маневрами, собранными в результате наблюдения за боями Украины против России», — сказано в публикации.

Журналисты считают, что возможный конфликт таких держав, как США и КНР будет более опасным «во много раз». В частности, по мнению авторов материала, потери среди американских военнослужащих могут быть выше, чем в самые кровопролитные конфликты с участием американской стороны.

Авторы резюмировали, что Вашингтон продолжит подготовку к возможной войне с КНР независимо от того, победят ли на выборах демократы или республиканцы.

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#сша
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#сво
#конфликт
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Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области
ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области
30 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка «Запад» нанесла поражение бригадам противника и отразила пять контратак. Согласно информации российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 410 солдат.

В Минобороны РФ добавили, что также были ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#харьковская область
#всу
#спецоперация
#минобороны рф
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Огнеметные системы «ТОС-2» в зоне СВО получили «невидимое» покрытие
«Росэлектроника»: начаты поставки «Тосочки» с новой маскировкой
30 октября 2024, 11:49

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Огнеметные системы ТОС-2, также известные как «Тосочка», получили маскировочное покрытие, способное поглощать радиоволны и скрывать технику от инфракрасного наблюдения, защищать ее от высокоточного вооружения. Холдинг «Росэлектроника» сообщил, что первые комплекты уже используются в зоне СВО с большой эффективностью.
Система «Тосочка» служит как средство зачистки зданий и сооружений на поле, различного вида легкобронированной техники.

Благодаря новой технологии ТОС-2 можно скрыть от обнаружения во многих условиях: не только во время стоянки, но также при перемещении и в бою. Радиопоглощающие ткани и панели, из которых состоит маскировка, способствуют легкому и свободному передвижению техники.

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ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
Экс-депутат Рады сообщил о повреждении одного из зданий Генштаба ВСУ
30 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/Vadven

Одно из зданий ВСУ в Киеве было повреждено в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.

Он также приложил фото с места происшествия. Других подробностей бывший нардеп не привел.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.

Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.

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* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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