Фото: istockphoto/Vadven
Снимок с последствиями удара бойцами ВС РФ по генштабу боевиков ВСУ в Киеве появился в сети.
Его опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фото поврежденная крыша, а также сотрудник экстренных служб на здании.
Перед этим «Военкоры Русской весны» публиковали кадры удара по колонне боевиков ВСУ под Курском. Уточнялось, что использовался российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский», управляемый при помощи оптоволоконного кабеля.
На видео запечатлен подбитый грузовик украинских радикалов и детонация.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области.
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Перед этим «Военкоры Русской весны» публиковали кадры удара по колонне боевиков ВСУ под Курском. Уточнялось, что использовался российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский», управляемый при помощи оптоволоконного кабеля.
На видео запечатлен подбитый грузовик украинских радикалов и детонация.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на приграничье Курской области.
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Никита Кротов