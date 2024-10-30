Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области

За незаконное видео, которое дискредитирует ВС РФ и оскверняет государственный флаг, выложенное школьницей из Крыма, ответит ее мать. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошел в городе Саки. Правоохранители уточнили, что запись нашли в соцсети. Ее выложила десятилетняя ученица местной школы.