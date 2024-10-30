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Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка «Запад» нанесла поражение бригадам противника и отразила пять контратак. Согласно информации российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 410 солдат.
В Минобороны РФ добавили, что также были ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В Минобороны РФ добавили, что также были ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова