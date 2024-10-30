БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео

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Колонну боевиков ВСУ ликвидировал российский дрон «Князь Вандал Новгородский» в Курской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на военного эксперта Сергея Полетаева, беспилотник управляется по оптоволоконному кабелю. Аналитик пояснил, что такие аппараты — революционное оружие.
Разработчики «Князя Вандала» подчеркивали его низкую стоимость, однако он ограничен в плане маневренности и дальности полета.
Что касается кадров, которые опубликовали военкоры, на них видно ликвидированный грузовик боевиков ВСУ, где были боеприпасы. На видео запечатлена детонация.
Боевики ВСУ попытались вторгнуться в приграничье Курской области в начале августа текущего года. Бои в регионе продолжаются по сей день.
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Разработчики «Князя Вандала» подчеркивали его низкую стоимость, однако он ограничен в плане маневренности и дальности полета.
Что касается кадров, которые опубликовали военкоры, на них видно ликвидированный грузовик боевиков ВСУ, где были боеприпасы. На видео запечатлена детонация.
Боевики ВСУ попытались вторгнуться в приграничье Курской области в начале августа текущего года. Бои в регионе продолжаются по сей день.
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Никита Кротов