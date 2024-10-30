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БПЛА «Князь Вандал» ВС РФ ликвидировал колонну боевиков ВСУ под Суджей — видео

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Колонну боевиков ВСУ ликвидировал российский дрон «Князь Вандал Новгородский» в Курской области, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как пишет издание «Лента.ру», ссылаясь на военного эксперта Сергея Полетаева, беспилотник управляется по оптоволоконному кабелю. Аналитик пояснил, что такие аппараты — революционное оружие.

Разработчики «Князя Вандала» подчеркивали его низкую стоимость, однако он ограничен в плане маневренности и дальности полета.



Что касается кадров, которые опубликовали военкоры, на них видно ликвидированный грузовик боевиков ВСУ, где были боеприпасы. На видео запечатлена детонация.
Боевики ВСУ попытались вторгнуться в приграничье Курской области в начале августа текущего года. Бои в регионе продолжаются по сей день.

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#новости
В Кремле высказались о сообщениях про переговоры с Украиной
Песков: в сообщениях про переговоры Москвы и Киева есть очень много вбросов
30 октября 2024, 13:14

Фото: istockphoto/yulenochekk

Очень много вбросов имеется в сообщениях про якобы переговоры Москвы с Киевом. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Так Песков прокомментировал новость Financial Times про якобы диалог РФ и Украины про взаимное прекращение ударов по инфраструктуре энергетики.
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.
Ранее сообщалось, какая судьба ждет главу киевского режима Владимира Зеленского.

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#новости
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В США рассказали подробности о просьбе Зеленского по ударам вглубь РФ
Сенатор США: Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров
30 октября 2024, 12:59

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров для уничтожения «пусковых установок», рассказал американский сенатор Бен Кардин в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Пранкеры представились бывшим главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.
«…Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться», — прокомментировал сенатор США.
Кардин подчеркнул, что поддерживает право Украины пользоваться американскими вооружениями для ударов по РФ. Сенатор отметил, что есть и те, кто против.

Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине и продолжает выдвигать требования западным союзникам.

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#мир
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#россия
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США готовятся к возможному конфликту с КНР, пишут СМИ
NYT: США готовятся к конфликту с КНР, используя опыт Украины против РФ
30 октября 2024, 12:20

Фото: istockphoto/lucky-photographer

К возможному конфликту с Китаем готовятся американские военные, отрабатывая тактики, в том числе взятые при наблюдении за украинским конфликтом, пишут обозреватели New York Times.
«Армия США трансформирует себя и сотни тысяч молодых мужчин и женщин для очередной войны, на этот раз - потенциального конфликта с Китаем... такой конфликт может вестись на земле, воде, в воздухе и космосе. Поэтому армия тренируется, чтобы подготовиться именно к этому... военные работали над новыми маневрами, собранными в результате наблюдения за боями Украины против России», — сказано в публикации.

Журналисты считают, что возможный конфликт таких держав, как США и КНР будет более опасным «во много раз». В частности, по мнению авторов материала, потери среди американских военнослужащих могут быть выше, чем в самые кровопролитные конфликты с участием американской стороны.

Авторы резюмировали, что Вашингтон продолжит подготовку к возможной войне с КНР независимо от того, победят ли на выборах демократы или республиканцы.

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#мир
#сша
#китай
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#новости
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Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области
ВС РФ освободили Кругляковку в Харьковской области
30 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили Кругляковку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка «Запад» нанесла поражение бригадам противника и отразила пять контратак. Согласно информации российского военного ведомства, ВСУ потеряли до 410 солдат.

В Минобороны РФ добавили, что также были ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#харьковская область
#всу
#спецоперация
#минобороны рф
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Огнеметные системы «ТОС-2» в зоне СВО получили «невидимое» покрытие
«Росэлектроника»: начаты поставки «Тосочки» с новой маскировкой
30 октября 2024, 11:49

Фото: iStock/Dmitry Shchukin

Огнеметные системы ТОС-2, также известные как «Тосочка», получили маскировочное покрытие, способное поглощать радиоволны и скрывать технику от инфракрасного наблюдения, защищать ее от высокоточного вооружения. Холдинг «Росэлектроника» сообщил, что первые комплекты уже используются в зоне СВО с большой эффективностью.
Система «Тосочка» служит как средство зачистки зданий и сооружений на поле, различного вида легкобронированной техники.

Благодаря новой технологии ТОС-2 можно скрыть от обнаружения во многих условиях: не только во время стоянки, но также при перемещении и в бою. Радиопоглощающие ткани и панели, из которых состоит маскировка, способствуют легкому и свободному передвижению техники.

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#технологии
#сво
#вооружения
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ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве
Экс-депутат Рады сообщил о повреждении одного из зданий Генштаба ВСУ
30 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/Vadven

Одно из зданий ВСУ в Киеве было повреждено в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.

Он также приложил фото с места происшествия. Других подробностей бывший нардеп не привел.

Вечером в пятницу, 25 октября, в Киеве также прозвучали взрывы. Они произошли во время действия режима чрезвычайной ситуации. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрыв произошел в Соломенском районе.

Позднее выяснилось, что в один из домов залетел беспилотник. В результате начался пожар.

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* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Мать школьницы в Крыму привлекут к ответу за дискредитацию ВС РФ ее дочерью
30 октября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/blinow61

За незаконное видео, которое дискредитирует ВС РФ и оскверняет государственный флаг, выложенное школьницей из Крыма, ответит ее мать. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошел в городе Саки. Правоохранители уточнили, что запись нашли в соцсети. Ее выложила десятилетняя ученица местной школы.
«В отношении женщины составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Все собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы для рассмотрения в административную комиссию по делам несовершеннолетних города Саки», — пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, через какие города прошла линия обороны ВСУ. Информацию предоставил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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#мир
#россия
#крым
#сво
#вс рф
#война
#школьники
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Пленный рассказал, как ВСУ отправили оборонять якобы отбитый у РФ поселок
30 октября 2024, 11:16

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады ВСУ Александр Долматов рассказал о приказе командования оборонять поселок Золотая Нива, который находится под контролем армии России. Об этом информирует ТАСС.
По словам пленного, его вместе с сослуживцами обманом отправили в этот населенный пункт. Долматов рассказал, что техника не доехала до села, а украинских солдат «выбросили на обочине около Золотой Нивы».

Военнопленный уточнил, что был в составе бригады, которая ранее сбежала с позиций в населенном пункте. Этому предшествовало бегство боевиков ВСУ с первой линии обороны, после чего, как отметил Долматов, оголился фронт на второй линии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#солдат
#удар
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Байден сделал заявление о ВСУ и Украине
Байден: боевики ВСУ должны ударить по бойцам из КНДР при входе тех на Украину
30 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Боевики ВСУ должны бить по северокорейским военным, если те зайдут на украинскую территорию, заявил президент США Джо Байден в разговоре с прессой. Расшифровка опубликована на сайте Белого дома.
«Если они зайдут на территорию Украины, да», — произнес заокеанский лидер.
В расшифровке также указывается, что американский политик встревожен в связи с якобы присутствием сил КНДР под Курском.

Перед этим в Минобороны США выражали мнение, что две тысячи военнослужащих из Северной Кореи якобы уже направили в Курский регион, в то время как в РФ их якобы перебросили в количестве примерно в десять тысяч. Как утверждается, большая часть проходит обучение на востоке РФ.

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#мир
#украина
#война
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