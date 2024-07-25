Экс-офицер СБУ Прозоров рассказал, зачем НАТО отправляет специалистов на Украину

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Североатлантический альянс направляет на Украину своих инструкторов и специалистов для того, чтобы они получали там ценный боевой опыт. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
Он также добавил, что такой опыт ведения современных боевых действий они не могли бы получить больше нигде в мире, передаёт «МК». В настоящее время никто в мире такого опыта не имеет, подчеркнул Прозоров.
По словам экс-подполковника СБУ, количество военных специалистов западных стран и НАТО на Украине может исчисляться десятками и даже сотнями. Среди них, например, расчёты противовоздушной обороны и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Также большое количество иностранных специалистов в расчётах самоходных артиллерийских установок и среди связистов.
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