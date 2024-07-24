Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за планирующих авиабомб РФ. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
Российские авиабомбы способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров. Помимо этого, осколки разлетаются на расстояние более километра.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО», — указано в материале.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
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Дарья Осипова