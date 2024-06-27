Фото: IStock/Muhammed Zeynel Ozturk
Отставной военный из США Скотт Беннет задокументировал преступления ВСУ на территории России и представит их в американском Конгрессе, рассказал он РИА Новости.
По словам офицера, он пробыл в Белгороде несколько дней. Все это время в городе работала воздушная тревога, а в период самых массированных обстрелов — каждые 20 минут.
Ранее Беннет посещал зону СВО чтобы снять документальный фильм. По его словам, основным мотивом для этого выступила тотальная ложь правительства США относительно боевых действий на Украине.
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«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Беннет.
Ранее Беннет посещал зону СВО чтобы снять документальный фильм. По его словам, основным мотивом для этого выступила тотальная ложь правительства США относительно боевых действий на Украине.
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Олег Дикий