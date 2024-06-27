США и РФ дважды находились в шаге от воздушного боя

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Пилоты ВВС США два раза активировали систему вооружений при сближении с самолетами российской оперативно-тактической авиации в Сирии. Об этом в ходе брифинга проинформировал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
Попов отметил, что за прошедшие сутки зафиксировали 8 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и истребителей возглавляемой Америкой коалиции в арабской республике.
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«Зафиксировано два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты», — заявил генерал-майор.
Ранее Роберт Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак