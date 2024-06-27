США и РФ дважды находились в шаге от воздушного боя

Стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве несовершеннолетней девушки в Рязани вынесли приговор с участием присяжных заседателей. Об этом сказано на сайте Рязанского областного суда.