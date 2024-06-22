В США испугались уникального оружия России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Системы противовоздушной обороны (ПВО) западных государств не защитят их от гиперзвуковых ракет «Циркон» российского производства. Об этом сообщает GB News, ссылаясь на офицера ВС США в отставке Дэниела Дэвиса.
«Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет нет никакой защиты», – сказал Дэвис.
По его словам, западные военные технологии еще не настолько развиты для перехвата таких снарядов, а это значит, по словам американского военного, что «Цирконы» способны пробить ПВО США.
Ракета «Циркон» способна поразить цель в тысяче километров, а ее скорость составляет до девяти Махов.
Ранее эксперты отвечали на вопрос, подпишет ли Россия новый ядерный договор с США. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов