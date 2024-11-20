Василий Прозоров (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Представители украинских спецслужб понимают, что противостояние с РФ проиграно. Об этом сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».
Прозоров подчеркнул, что несмотря на понимание своего поражения, Киев старается об этом не думать. По его словам, подобная ситуация наблюдалась в Берлине в 1944 году.
В спецслужбах Украины не хотят думать о плачевном положении, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности происходящего, заключил Прозоров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В спецслужбах Украины не хотят думать о плачевном положении, чтобы не сойти с ума от осознания бессмысленности происходящего, заключил Прозоров.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова