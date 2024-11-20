Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин ежедневно посвящает много рабочих часов ходу СВО, проводит совещания и заслушивает доклады. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что это неотъемлемая составная часть рабочего графика главы российского государства. Песков добавил, что иные мероприятия также идут по плану.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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