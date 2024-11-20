Путин ежедневно слушает доклады по ходу СВО, заявил Песков

Президент России Владимир Путин тратит много часов в день на заслушивание докладов о ходе спецоперации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как отразилась первая атака ВСУ дальнобойными ракетами на Брянскую область на график работы Кремля и президента.