10 ноября 2025, 06:55

Экс-полковник армии США Уилкерсон: Зеленского устранят до Рождества

Владимир Зеленский

Убийство Владимира Зеленского произойдет до наступления Рождества, если он не сбежит «на одну из своих дач». Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон.





По его словам, главу киевского режима окружают нацисты и олигархи. Однако в ближайшее время Зеленский может потерять свою защиту, что приведет к двум возможным сценариям.



«Либо [Зеленский] захочет сбежать к своему "Бугатти" и в одно из своих логовищ - на одну из дач по всему миру, либо его убьют. Предскажу, что до Рождества одно из этих событий произойдёт», — сказал Уилкерсон.