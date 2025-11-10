Достижения.рф

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: istockphoto / Harry Wedzinga

В ночь на 10 ноября режим воздушной тревоги действует на всех территориальных субъектах Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны.



Первые сигналы тревоги прозвучали примерно полтора часа назад в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. В остальных регионах режим начал действовать около 01:30 по московскому времени.

Российская армия прошлой ночью нанесла удары возмездия по Украине за атаки ВСУ на гражданские объекты. Предприятия ВПК и энергетические объекты были поражены высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Позже компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные ТЭС Украины перестали работать. Вместе с тем по всей стране начались перебои с подачей электроэнергии.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0