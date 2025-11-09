Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области

09 ноября 2025, 20:20

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населённый пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.





По данным ведомства, военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии форсировали реку Янчур и взяли под контроль район обороны украинских войск площадью более двух квадратных километров.





«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области», — говорится в сообщении.

