Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населённый пункт Рыбное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии форсировали реку Янчур и взяли под контроль район обороны украинских войск площадью более двух квадратных километров.
«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области», — говорится в сообщении.
Запорожская область стала российским регионом по результатам осеннего референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с итогами голосования и продолжил обстрелы указанной территории.