На Украине повредили первую в стране крупную ТЭС на биомассе

09 ноября 2025, 21:23

Фото: iStock/Yelantsevv

Первая на Украине крупная теплоэлектростанция (ТЭС), работающая на биомассе, получила серьёзные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях соучредитель энергооператора Clear Energy Андрей Гриненко.