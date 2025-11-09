На Украине повредили первую в стране крупную ТЭС на биомассе
Первая на Украине крупная теплоэлектростанция (ТЭС), работающая на биомассе, получила серьёзные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях соучредитель энергооператора Clear Energy Андрей Гриненко.
По его словам, ТЭС была построена в 2016 году. Местоположение и мощность станции не раскрываются. Вместо этого Гриненко опубликовал фотографии, на которых видно, что объект получил серьёзные повреждения.
Группа компаний Clear Energy занимается строительством и эксплуатацией объектов альтернативной энергетики на Украине – био-ТЭС, ветряных и солнечных электростанций.
Причины повреждений станции пока не уточняются.
