Экс-полковник СБУ Стариков: генеральное сражение СВО состоится летом 2024 года

Главное сражение за всю спецоперацию состоится летом текущего года. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. По словам аналитика, столкновение может стать как основой для мирного диалога, так и поводом для роста напряженности.