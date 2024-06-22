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Главное сражение за всю спецоперацию состоится летом текущего года. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. По словам аналитика, столкновение может стать как основой для мирного диалога, так и поводом для роста напряженности.
«Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», – прокомментировал Стариков.
Он добавил, что Западом готовится авиационное подразделение из боевиков ВСУ. Со слов экс-военного, украинские радикалы предпримут попытки противостоять управляемым авиабомбам РФ.
Как сообщалось ранее, Киев планирует созвать второй саммит для мирного урегулирования украинского конфликта до конца текущего года. В офисе президента республики уточнили, что украинское правительство не хочет с этим затягивать.
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Никита Кротов