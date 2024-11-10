Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп поручит Вэнсу решать вопросы по Украине

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Вновь избранный президент США Дональд Трамп не будет сам заниматься вопросами мирного урегулирования украинского кризиса. Он поручит это будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.
Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. На своём YouTube-канале он предположил, что именно вице-президенту будут делегированы полномочия по взаимодействию с главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам мирного урегулирования на Украине. Сам же Трамп будет в основном заниматься Ближним Востоком.
По словам офицера, не стоит ожидать, что боевые действия прекратятся в ближайшем будущем. Однако не исключено, что США предпримут определённые шаги в направлении политического и дипломатического разрешения кризиса. Стариков считает, что этого можно ожидать после инаугурации Трампа, то есть не ранее 20 января.
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