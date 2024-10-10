Экс-полковник СБУ Стариков заявил о кризисе у ВСУ на пяти направлениях

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Подразделения ВСУ испытывают проблемы сразу на пяти направлениях ЛБС, что может привести к прорыву фронта. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время — ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала (у ВСУ – ред.) был кризис на одном направлении, через месяц — на двух, а сейчас — на пяти направлениях», — рассказал Стариков в интервью на YouTube-канале «Черный лебедь».
Он также отметил, сложная обстановка для ВСУ складывается и в Запорожской области. Кроме того, по его словам, пока неясно, где именно формируется главный удар.
Стариков пояснил, что российские бойцы, применяя новую тактику, ищут возможности для взятия ВСУ в окружение для прорыва украинской обороны.
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