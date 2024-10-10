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«ЦРУ или МИ-6»: стало известно, когда Зеленский сбежит с Украины

Аналитик Макгрегор: Зеленский убежит с Украины, когда ему прикажут ЦРУ или МИ-6
10 октября 2024, 18:13

Глава киевского режима Владимир Зеленский сбежит с Украины, когда ему прикажут это сделать МИ-6 или ЦРУ. Однако до этого момента он будет отыгрывать свою роль, поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive.
«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — прокомментировал собеседник.
По мнению аналитика, экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, будет жить в роскоши до конца своих дней, а от республики останутся одни руины.



«Это просто трагедия», — заключил эксперт.
Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку отменил выборы в связи с военным положением. По конституции Украины, после истечения президентских полномочий власть принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде.

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#россия
#война
#сво
#новости
Раскрыты планы Великобритании по Украине
The Times: командование Британии хочет отправить военных на Украину
10 октября 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Военачальники Соединенного Королевства хотят отправить на Украину своих инструкторов, чтобы те обучили местных новобранцев. Об этом пишут обозреватели издания The Times, ссылаясь на британский генералитет.
Планируется, что такие шаги ускорят и удешевят подготовку боевиков ВСУ, отмечают собеседники газеты.

«Там мы могли бы обучать [новобранцев ВСУ] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — сказал один из экспертов.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Британия в год тратит на помощь Украине три миллиарда фунтов стерлингов. Другие участницы альянса, по словам генсека НАТО, оказывают Киеву не меньшую поддержку.

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#война
#сво
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«Удавку сжимают»: почему Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию
Климов: Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию из-за Запада
10 октября 2024, 17:53

Фото: сайт Кремля

Глава Сербии Александр Вучич подписал осуждающую СВО на Украине декларацию в связи с давлением со стороны Запада. Такое мнение изданию «Лента.ру» высказал сенатор Андрей Климов.
«…Сербия окружена странами НАТО и у них нет своего выхода в море. Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — пояснил собеседник.

Климов добавил, что сербский лидер много лет лавирует между странами коллективного Запада и Москвой.

Зампред комитета СФ по международным вопросам резюмировал, что Вучича хотят насильно заставить встать против РФ.

Как сообщалось ранее, Вучич подписал осуждающую СВО декларацию на саммите по Украине в Хорватии.

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Стивен Сигал готов лично сражаться за ВС РФ в рамках спецоперации
10 октября 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что при необходимости будет сражаться на стороне России в спецоперации на Украине. Об этом он говорил в своем документальном фильме «Во имя справедливости».
«На следующий день (после СВО – ред.) я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья, и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — рассказал Сигал.

Он также добавил, что при необходимости готов умереть за своего президента.

Кроме того, Сигал выразил уверенность в том, что Россия добьется поставленных целей в рамках спецоперации на Украине и победит.

«Я считаю себя русским, мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным вопросам между Россией и США, посетил украинских военнослужащих из батальона «Азов»* в поселке Еленовка, расположенном в ДНР.

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#сша
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ВС РФ начали прорыв в Курской области: идёт мощный штурм Любимовки и Зелёного Шляха
Военкор Котенок: ВС РФ начали штурм ВСУ в Любимовке Курской области
10 октября 2024, 16:59

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Армия России начала мощный прорыв в Курской области, приступив к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ ведут боевые действия по освобождению н.п. Любимовка, примыкающему к нему н.п. Зелёный Шлях, н.п. Малая Локня Курской области», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Украинский лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» подтверждает данную информацию и сообщает, что порядка 30 единиц российской техники штурмует село Любимовка, его слова передает украинское издание «Страна».

«Половина техники была уничтожена, но россиянам удалось продвинуться и теперь они пытаются закрепиться. Продолжаются бои», — пишет «Алекс».

По данным российских военных каналов, морпехи ВС РФ смогли зайти и в соседний хутор Зеленый Шлях со стороны Коренево, где ВСУ им сопротивления не оказали.

Зеленый Шлях находится в тылу от Любимовки. Если этот посёлок займут российские войска, то силы ВСУ в Любимовке окажутся в окружении.

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В Курске упали обломки сбитой украинской ракеты
10 октября 2024, 16:52

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

В Курске упали обломки украинской ракеты после работы ПВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В ЕДДС Курска поступают обращения жителей о повреждении имущества обломками украинской ракеты. В Центральном округе пройдет подомовой обход территорий после падения сбитых обломков. При необходимости оперативные службы готовы выехать незамедлительно», — сообщает администрация города.

Уточняется, что в случае повреждения имущества в результате падения обломков сбитой украинской ракеты, жителям окажут необходимую помощь в его восстановлении.

Там также напомним, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам беспилотников и ракет. В случае их обнаружения стоит незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщил жителям о работе ПВО в регионе.

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В НАТО высказались о возможности наносить удары вглубь РФ
Генсек НАТО Рютте: решение об ударах вглубь РФ будут принимать союзники Киева
10 октября 2024, 16:40

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Решение о возможности бить вглубь РФ дальнобойным оружием будут принимать союзники киевского режима. Об этом в рамках визита в Соединенное Королевство заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
«Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию», — сказал он.

Рютте добавил, что одни британцы тратят на помощь Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год, Вашингтон согласовал помощь на восемь миллиардов долларов. Кроме того, большой вклад в этом вопросе принадлежит Дании, ФРГ и Франции, а также другим странам-участницам НАТО.

При этом США вновь отказали Украине в снятии ограничений на удары дальнобойным западным вооружением вглубь РФ, в связи с угрозой увеличения напряженности, подчеркнули в Пентагоне.

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#новости
#нато
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Вучич подписал осуждающую Россию декларацию по Украине
N1: Вучич подписал декларацию с осуждением действий России на Украине
10 октября 2024, 16:22

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом сообщает издание N1.
Отмечается, что Вучич поучаствовал в саммите Украина — Юго-Восточная Европа, который состоялся в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский и главы ряда государств Балканского региона.

По итогам саммита была подписана декларация, в которой, согласно информации источника, осуждаются действия РФ на Украине и выражается поддержка последней. Также в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Евросоюз и членство в Североатлантическом альянсе.

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Стало известно, почему ЕС отложил помощь Украине
Politico: ЕС отложил помощь Украине из-за ситуации с выборами в Германии
10 октября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Евросоюзе пока отложили вопрос о помощи Украине. Как пишет издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных дипломатов Европы, все дело в так называемом «политическом параличе», который поразил ФРГ за год до выборов 2025 года.
«ЕС нужно составить проект следующего семилетнего бюджета от 2028 года, который повлияет на все - от сельского хозяйства до поддержки Украины. Но это, скорее всего, будет отложено до завершения выборов в Германии осенью 2025 года», — сказано в материале.
По мнению источников издания, в Еврокомиссии наверняка предложат увеличить бюджет, однако инициатива будет отклонена в связи с «деликатностью» вопроса. Выборы в Германии состоятся осенью следующего года.

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Устроивший взрыв в смоленском УМВД оказался жертвой украинских мошенников
10 октября 2024, 16:08

Фото: iStock/JuYochi

Мужчина, который устроил взрыв в УМВД по Смоленской области, оказался жертвой телефонных мошенников с Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что перед этим он перевел 5 миллионов рублей на безопасные счета.
По данным издания, аферисты вынудили 30-летнего электрика набрать кредитов, перевести им многомиллионную сумму, а после убедили отправиться со взрывчаткой в полицию. Взрывное устройство он передал под видом папки с документами и был задержан на входе. Из-за взрыва пострадали двое полицейских — они получили контузию и попали в больницу.

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