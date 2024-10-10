Глава киевского режима Владимир Зеленский сбежит с Украины, когда ему прикажут это сделать МИ-6 или ЦРУ. Однако до этого момента он будет отыгрывать свою роль, поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Daniel Davis/Deep Dive.
«Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — прокомментировал собеседник.По мнению аналитика, экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, будет жить в роскоши до конца своих дней, а от республики останутся одни руины.
«Это просто трагедия», — заключил эксперт.Зеленский узурпировал власть на Украине, поскольку отменил выборы в связи с военным положением. По конституции Украины, после истечения президентских полномочий власть принадлежит парламенту, т.е. Верховной раде.
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