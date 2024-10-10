Фото: сайт Кремля
В Одессе активно работает пророссийское подполье, написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«С ними связывают поджоги машин тэцэкашников (сотрудников военкоматов), точные ракетные удары по военным целям, сбор данных о работниках украинских репрессивных органов и многое другое», — говорится в публикации чиновника.
Он уверен, что активная работа партизан говорит о поражении киевского режима на фронте и в тылу.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Пророссийское подполье периодически докладывает о действиях ВС РФ в зоне боевых действий. К слову, некоторое время назад в МИД РФ заявляли, что порты под Одессой — это хабы помощи ВСУ со стороны Запада.
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