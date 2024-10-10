ВС РФ начали прорыв в Курской области: идёт мощный штурм Любимовки и Зелёного Шляха

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Армия России начала мощный прорыв в Курской области, приступив к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ ведут боевые действия по освобождению н.п. Любимовка, примыкающему к нему н.п. Зелёный Шлях, н.п. Малая Локня Курской области», — написал военкор в своем Telegram-канале.
Украинский лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» подтверждает данную информацию и сообщает, что порядка 30 единиц российской техники штурмует село Любимовка, его слова передает украинское издание «Страна».
«Половина техники была уничтожена, но россиянам удалось продвинуться и теперь они пытаются закрепиться. Продолжаются бои», — пишет «Алекс».
По данным российских военных каналов, морпехи ВС РФ смогли зайти и в соседний хутор Зеленый Шлях со стороны Коренево, где ВСУ им сопротивления не оказали.
Зеленый Шлях находится в тылу от Любимовки. Если этот посёлок займут российские войска, то силы ВСУ в Любимовке окажутся в окружении.
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Элина Позднякова