Экс-работника завода в Перми осудили за передачу данных иностранным спецслужбам

Фото: iStock/simpson33

Бывший сотрудник оборонного предприятия из Перми получил 13 лет колонии за передачу конфиденциальных данных о работе завода иностранным спецслужбам, пишет РИА Новости.



Как сообщает региональное управление ФСБ, мужчина, используя спутниковый интернет, установил контакт с зарубежными разведывательными структурами и передавал им сведения о деятельности завода.

В результате расследования на него было заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Пермский краевой суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Дарья Осипова

