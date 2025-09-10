Экс-работника завода в Перми осудили за передачу данных иностранным спецслужбам
Бывший сотрудник оборонного предприятия из Перми получил 13 лет колонии за передачу конфиденциальных данных о работе завода иностранным спецслужбам, пишет РИА Новости.
Как сообщает региональное управление ФСБ, мужчина, используя спутниковый интернет, установил контакт с зарубежными разведывательными структурами и передавал им сведения о деятельности завода.
В результате расследования на него было заведено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Пермский краевой суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Мужчине назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
