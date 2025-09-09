Достижения.рф

ФРГ передала ВСУ пусковые установки Patriot

Писториус: ВСУ получили от ФРГ первые пусковые установки двух систем Patriot
Фото: istockphoto/alzay

Украина получила первые пусковые установки для двух комплексов ПВО Patriot, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании контактной группы по военной помощи Киеву («Рамштайн») в Лондоне. Информацию передаёт Reuters.



Писториус также заявил, что Германия поддержит украинскую оборонную промышленность закупкой у Киева беспилотников большой дальности — планируются контракты с украинскими предприятиями примерно на €300 млн.

Ранее, 24 августа, Норвегия сообщила о совместном с Германией финансировании закупки двух систем Patriot и боеприпасов к ним. В заявлении отмечено тесное сотрудничество Берлина и Осло. Норвегия намерена выделить около 7 млрд норвежских крон (более $695 млн) на закупку средств ПВО, техника будет поставляться из Германии.

Также 13 августа МИД ФРГ анонсировал выделение $500 млн на финансирование поставок американских вооружений Украине в рамках механизма НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Никита Кротов

