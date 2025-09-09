ФРГ передала ВСУ пусковые установки Patriot
Украина получила первые пусковые установки для двух комплексов ПВО Patriot, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании контактной группы по военной помощи Киеву («Рамштайн») в Лондоне. Информацию передаёт Reuters.
Писториус также заявил, что Германия поддержит украинскую оборонную промышленность закупкой у Киева беспилотников большой дальности — планируются контракты с украинскими предприятиями примерно на €300 млн.
Ранее, 24 августа, Норвегия сообщила о совместном с Германией финансировании закупки двух систем Patriot и боеприпасов к ним. В заявлении отмечено тесное сотрудничество Берлина и Осло. Норвегия намерена выделить около 7 млрд норвежских крон (более $695 млн) на закупку средств ПВО, техника будет поставляться из Германии.
Также 13 августа МИД ФРГ анонсировал выделение $500 млн на финансирование поставок американских вооружений Украине в рамках механизма НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
