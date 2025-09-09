ФРГ передала ВСУ пусковые установки Patriot

09 сентября 2025, 22:46

Писториус: ВСУ получили от ФРГ первые пусковые установки двух систем Patriot

Фото: istockphoto/alzay

Украина получила первые пусковые установки для двух комплексов ПВО Patriot, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании контактной группы по военной помощи Киеву («Рамштайн») в Лондоне. Информацию передаёт Reuters.