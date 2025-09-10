ВСУ атаковали интернат в Ростовской области: 73 ребенка эвакуированы
Беспилотник атаковал специальную школу-интернат в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, в результате чего были эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников. Двое взрослых получили легкие ранения.
По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в результате попадания дрона повреждены остекление и дверь запасного выхода здания. Двое сотрудников учреждения получили легкие ранения и были доставлены в районную больницу.
Для временного размещения эвакуированных развернут пункт временного размещения в селе Ряженое. На месте работают все оперативные службы, координацию осуществляет глава администрации Матвеево-Курганского района Диана Алборова.
Это не первая атака на гражданские объекты Ростовской области. Ранее беспилотники ВСУ атаковали жилые районы Ростова-на-Дону и Белгорода, что привело к жертвам и разрушениям.
