ВСУ атаковали интернат в Ростовской области: 73 ребенка эвакуированы

10 сентября 2025, 01:41

Фото: Минобороны РФ

Беспилотник атаковал специальную школу-интернат в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, в результате чего были эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников. Двое взрослых получили легкие ранения.