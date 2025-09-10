Британский наемник Гуд публикует фото с погибшими и воюет за ВСУ в ДНР
Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии, продолжает воевать на стороне ВСУ в ДНР и публикует в соцсетях шокирующие фото с погибшими. Его приговор связан с участием в боях против российских военных с 2022 года, выяснило РИА Новости.
В конце лета 2025 года Гуд объявил о возвращении в ряды ВСУ. В своих публикациях в социальных сетях он разместил видео с украинскими военными и шокирующие фотографии, на которых позирует на фоне погибших. В посте от 7 сентября он сидит рядом с телом убитого и улыбается.
«Я пишу это и показываю это фото, потому что это реальная жизнь. Это настоящая жизнь», — подписал снимок наемник.
Он также утверждает, что находится в ДНР и не планирует возвращаться домой, так как все его друзья уже мертвы.
Ранее РИА Новости публиковало выдержки из постов Гуда, где он признавался в агрессивном поведении: любит убивать», скучает по временам, когда глядя на любого человека, видел смерть и кровь, а самые кровопролитные бои называл лучшими моментами жизни. После этих публикаций он ограничил доступ к своим страницам в соцсетях.