Британский наемник Гуд публикует фото с погибшими и воюет за ВСУ в ДНР

10 сентября 2025, 03:30

Фото: Istock/Sinenkiy

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии, продолжает воевать на стороне ВСУ в ДНР и публикует в соцсетях шокирующие фото с погибшими. Его приговор связан с участием в боях против российских военных с 2022 года, выяснило РИА Новости.





В конце лета 2025 года Гуд объявил о возвращении в ряды ВСУ. В своих публикациях в социальных сетях он разместил видео с украинскими военными и шокирующие фотографии, на которых позирует на фоне погибших. В посте от 7 сентября он сидит рядом с телом убитого и улыбается.





«Я пишу это и показываю это фото, потому что это реальная жизнь. Это настоящая жизнь», — подписал снимок наемник.