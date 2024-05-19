МО РФ сообщило об уничтожении 57 БПЛА в Краснодарском крае и 3 в Белгородской области

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Российские силы ПВО сбили за ночь 57 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что также были уничтожены три беспилотных летательных аппарата противника в Белгородской области. За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали девять ракет ATACMS ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО ликвидировали одного из лучших лётчиков Воздушных сил Украины Дениса Василюка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО ликвидировали одного из лучших лётчиков Воздушных сил Украины Дениса Василюка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова