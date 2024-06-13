Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов. Об этом Остин сообщил во время заседания контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе, передает ТАСС.