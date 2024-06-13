Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ под Херсоном

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, было зафиксировано более десятка прилетов в село Велетенское. Отмечается, что после возник пожар.
Ранее советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова