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Тяжелую ситуацию на краматорском направлении признал Генштаб ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба.
«На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная», – сказано в публикации.
На краматорском направлении расположен населенный пункт Часов Яр, где идут ожесточенные бои. Недавно минобороны России сообщало о поражении российскими войсками рядом с городом техники противника, а также нескольких опорников и живой силы боевиков ВСУ.
Кроме того, два дня назад под удар российской армии попали два вражеских танка. Помимо всего прочего, некоторое время назад в сети публиковались кадры с уничтожением вражеского дрона-камикадзе над Ярославлем.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается.
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Никита Кротов