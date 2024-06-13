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Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении

13 июня 2024, 14:12
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Тяжелую ситуацию на краматорском направлении признал Генштаб ВСУ. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба.
«На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная», – сказано в публикации.

На краматорском направлении расположен населенный пункт Часов Яр, где идут ожесточенные бои. Недавно минобороны России сообщало о поражении российскими войсками рядом с городом техники противника, а также нескольких опорников и живой силы боевиков ВСУ.



Кроме того, два дня назад под удар российской армии попали два вражеских танка. Помимо всего прочего, некоторое время назад в сети публиковались кадры с уничтожением вражеского дрона-камикадзе над Ярославлем.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается.

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МИД Британии назвал условие прекращения ударов по России западным оружием
Глава МИД Британии Кэмерон: удары по России прекратятся, если она выведет войска
13 июня 2024, 14:17

Фото: iStock/ikholwadia

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что удары по РФ западным оружием прекратятся в том случае, если страна выведет войска с Украины. Об этом информирует ТАСС.
По словам Кэмерона, если Россию беспокоят удары оружием Запада, то следует просто вывести войска и закончить конфликт. Британский министр добавил, что Великобритания объявит новый пакет антироссийских санкций сегодня, 13 июня.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. При этом американский лидер не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Глава Пентагона: страны НАТО уже поставили Киеву оружия на $98 млрд
13 июня 2024, 13:56

Фото: iStock/Andrii Atanov

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года предоставили Киеву оружия на 98 миллиардов долларов. Об этом Остин сообщил во время заседания контактной группы по поддержке Украины в Брюсселе, передает ТАСС.
Остин выразил надежду, что страны Североатлантического альянса продолжат увеличивать объемы военной помощи для Киева. Примечательно, что генсек блока Йенс Столтенберг накануне сообщил о том, что финансирование преступлений киевского режима станет обязательным для всех участников НАТО.

Ранее сообщалось, что в скором времени глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Опубликованы красивые кадры уничтожения дрона-камикадзе ВСУ над Ярославлем
13 июня 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Sergii Zyskо

Красивые кадры уничтожения дрона-камикадзе боевиков ВСУ над Ярославлем опубликованы Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские националисты получили разрешение от США бить поставляемым оружием по российским территориям. Российские войска продвигаются под Харьковом, планомерно уничтожая боевиков ВСУ, которые не стесняются бить по мирным гражданам.


Недружественные к РФ страны помогают киевскому режиму, предоставляя финансовую и военную поддержку радикалам. Так, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не считает удары по России со стороны ВСУ эскалацией конфликта.

Более того, коллективный Запад считает, что у Киева есть право на самооборону и винит российскую сторону в начале боевых действий.

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В Горловке получили ранения трое сотрудников НТВ

У украинских мужчин за границей осталась неделя, чтобы встать на воинский учёт

«Воняет перегаром»: опубликованы кадры конфликта женщин с ТЦК Одесской области
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#новости
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В Горловке получили ранения трое сотрудников НТВ
13 июня 2024, 13:34

Фото: iStock/maxim4e4ek

Тяжелые ранения получили трое сотрудников НТВ, которые работали в Горловке ДНР. Об этом в своем Telegram-канале написал глава городского округа Иван Приходько.
Уточняется, что ранения получил Алесей Ивлиев и еще двое сотрудников. Приходько отметил, что все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

По данным ТАСС со ссылкой на врачей, раненые в Горловке журналисты НТВ находятся в коме. В настоящее время они в операционной.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года.

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У украинских мужчин за границей осталась неделя, чтобы встать на воинский учёт
13 июня 2024, 13:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

У украинских мужчин призывного возраста, которые проживают за границей, осталось меньше недели, чтобы встать на воинский учет в посольствах или консульствах Украины. Об это напоминает украинское издание «Страна».
Издание напомнило, что по новому постановлению украинского кабмина от 16 мая 2024 года военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учёт в течение 30 дней. В силу оно вступило 18 мая. Таким образом, встать на учет нужно украинцам за границей необходимо до 17 июня.

При этом уточняется, что за границей встать на воинский учет могут только те мужчины, которые снялись с него перед выездом из Украины, то есть подавляющее меньшинство.

Остальным украинским мужчинам призывного возраста необходимо вернуться в страну, чтобы выполнить норму о постановке на воинский учет. Однако издание полагает, что подобных случаев будет немного.

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«Воняет перегаром»: опубликованы кадры конфликта женщин с ТЦК Одесской области
Опубликованы кадры конфликта женщин с сотрудниками ТЦК на юге Одесской области
13 июня 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Опубликованы кадры конфликта женщин с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) на юге Одесской области Украины. Судя по записи, люди не пускали сотрудников ТЦК и полицейских в село для проведения мобилизации. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
Жители обвинили ТЦК в избиении мужчин, а также говорили, что от работников «воняет перегаром». Глава киевского режима Владимир Зеленский ужесточил мобилизацию на Украине. Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет пытаются покинуть страну нелегально. В частности, они переодеваются в женщин, покупают специальные маски, которые делают их владельцев старше своих лет.

Кроме того, уклонисты используют специальное приложение, которое помогает им отслеживать под видом прогноза погоды, в каком районе города активно вручаются повестки.

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#спецоперация
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Раненый боец СВО 45 дней пил воду из лужи в ожидании эвакуации
Участник спецоперации прожил полтора месяца в блиндаже ВСУ в ожидании эвакуации
13 июня 2024, 12:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Участник боевых действий полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции. Об этом сообщила изданию Tverigrad основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина.
По информации источника, группа российских солдат попала под обстрел со стороны украинских боевиков. Выжить удалось лишь одному военному, который получил ранение ног.

Боец смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль ВС РФ. Левитина рассказала, что 45 суток российский солдат выживал самостоятельно.

Он питался сухой лапшой из своих запасов и пил воду из лужи. К моменту эвакуации военнослужащий был сильно истощен.

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«Никогда не было таким»: дана оценка состоянию украинской энергосистемы
Zeit: энергетика Украины находится в самом критическом состоянии за все время
13 июня 2024, 12:18

Фото:istockphoto/TebNad

В катастрофическом состоянии с начала спецоперации находится электроэнергетика Украины. Об этом пишет немецкое издание Zeit.
«Энергоснабжение Украины никогда не было таким плохим, как сейчас. Люди по всей стране сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии», – говорится в материале.

Также в публикации отмечено сильное повышение ценника на электричество, а чтобы отремонтировать разрушенные или поврежденные станции, понадобятся долгое время и крупные затраты, тем более что восстановление не всегда реально.

Кроме того, в статье говорится о нанесении российской стороной колоссального ущерба украинской энергетической инфраструктуре.

«Пока Украине нужно готовиться к зиме, которая будет еще темнее и холоднее, чем предыдущие», – заключили авторы.

ВС РФ бьет по украинским энергетическим объектам и объектам оборонной промышленности. В Кремле отмечали, что российские военные в боях с боевиками ВСУ не трогают жилые дома и социальную инфраструктуру.

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Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда завершится конфликт и что будет с Украиной
13 июня 2024, 11:39

Фото: iStock/ifc2

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. К событиям в зоне проведения СВО приковано внимания экспертов, политиков, государственных деятелей и мировых сообществ. Не остались в стороне астрологи, которые дали ответ на самый животрепещущий вопрос: когда закончится спецоперация на Украине.
О том, чем и когда завершится конфликт, расскажет редакция «Радио 1».

Начало спецоперации на Украине

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала спецоперацию на Украине. Он озвучил главную цель СВО. Глава государства заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Когда закончится спецоперация на Украине

Немецкий астролог Кристоф Нидервизер утверждает, что все может закончиться в 2025 году.

По прогнозам астролога Тамары Глобы, юридически специальная военная операция закончится в 2024 году. По ее словам, високосный год, вопреки негативным ожиданиям, может стать началом для установления мира между государствами. Однако окончательное перемирие настанет лишь в 2032 году.

Константин Дараган считает, что в течение лета 2024 года произойдут первые реальные переговоры относительно дальнейшей судьбы Украины. На спад конфликт пойдет к 2028 году.

Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз

Российский астролог Светлана Драган в начале года рассказала о том, что СВО начнет угасать с марта 2024 и ближе к январю 2025 будет ощущаться значительное снижение градуса конфликта.

Индийский астролог Абигья Ананд предсказал, что в 2024 году острая фаза военного конфликта начнет спадать, но он войдет в историю как самое значимое событие последнего десятилетия.

Чем закончится СВО на Украине

Астрологи выдвигают разнообразные предсказания касательно завершения противостояния между Россией и Украиной. Константин Дараган рассказал, что украинские территории будут разорваны на три части. Одна из которых перейдет во владение РФ, вторая достанется западу и будет контролироваться США, а третья переформируется в суверенное государство.

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