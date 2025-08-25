Экс-сенатор от Крыма ответила Зеленскому на его слова о регионе
Бывший сенатор от Крыма и член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди назвала заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма и новых российских регионов в состав Украины и воссоединении всех «как одной семьи» несовместимым с нормами морали, сообщает РИА Новости.
Ранее Зеленский заявил, что Донецк, Луганск и Крым — украинские территории, где живут украинцы, и выразил уверенность, что со временем «расстояние с которыми однажды исчезнет» и все снова будут вместе «как одна семья и одна страна».
Ковитиди охарактеризовала такую формулировку как «циничную» и заявила, что проживающие в Крыму, в том числе украинцы, «не просят Зеленского освободить их от собственной жизни». По её словам, трудно понять, чем руководствуется глава киевского режима, «системно пытающийся уничтожить крымчан», в том числе этнических украинцев, если говорит о «семье».
Экс‑сенатор обвинила киевские власти в неоднократных провокациях и попытках навредить Крыму и его жителям, в том числе через диверсии, теракты, обстрелы и блокады.
«Крымчане чётко понимают, что мирной жизнью и уверенностью в завтрашнем дне они обязаны нашему президенту Владимиру Путину», — заявила Ковитиди, добавив, что Зеленского в Крыму «никто не ждёт и не поддерживает, в том числе этнические украинцы».
Она также отметила, что в Крыму, по её словам, все народы живут в согласии и уважении, тогда как украинская власть «системно уничтожает свой народ и славян за пределами Украины». Ковитиди поставила под сомнение само понятие «семьи», которым оперирует Зеленский, ссылаясь на недовольство внутри Украины и упоминая, что люди критически относятся к ТЦК (территориальному центру комплектования, аналог военкомата), открыто говоря, что украинская власть «убивает свой народ».
Крым вошел в состав России в 2014 году.