25 августа 2025, 15:21

Ковитиди назвала циничными заявления Зеленского о Крыме

Владимир Зеленский

Бывший сенатор от Крыма и член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди назвала заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма и новых российских регионов в состав Украины и воссоединении всех «как одной семьи» несовместимым с нормами морали, сообщает РИА Новости.





Ранее Зеленский заявил, что Донецк, Луганск и Крым — украинские территории, где живут украинцы, и выразил уверенность, что со временем «расстояние с которыми однажды исчезнет» и все снова будут вместе «как одна семья и одна страна».



Ковитиди охарактеризовала такую формулировку как «циничную» и заявила, что проживающие в Крыму, в том числе украинцы, «не просят Зеленского освободить их от собственной жизни». По её словам, трудно понять, чем руководствуется глава киевского режима, «системно пытающийся уничтожить крымчан», в том числе этнических украинцев, если говорит о «семье».



Экс‑сенатор обвинила киевские власти в неоднократных провокациях и попытках навредить Крыму и его жителям, в том числе через диверсии, теракты, обстрелы и блокады.





«Крымчане чётко понимают, что мирной жизнью и уверенностью в завтрашнем дне они обязаны нашему президенту Владимиру Путину», — заявила Ковитиди, добавив, что Зеленского в Крыму «никто не ждёт и не поддерживает, в том числе этнические украинцы».