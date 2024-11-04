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ВСУ ни коем образом не соответствуют стандартам НАТО, а вся внутренняя структура представляет собой хаос, который невозможно сравнивать с войсками альянса. Об этом сообщил экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский в эфире телеканала «Новости.LIVE».
Прошинский отметил, что общая организация, оснащение и взаимодействие с командным составом пребывают в ужасном состоянии, что не позволяет армии эффективно действовать на поле боя.
Сравнив методы подготовки военнослужащих Североатлантического альянса и украинских солдат, бывший снайпер раскритиковал идею о том, что ВСУ и иностранные бойцы могут находиться на одном уровне.
Он заключил, что в украинской армии не будет подобной подготовки, поскольку ВСУ не финансируют должным образом и не предоставляют необходимые ресурсы.
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Сравнив методы подготовки военнослужащих Североатлантического альянса и украинских солдат, бывший снайпер раскритиковал идею о том, что ВСУ и иностранные бойцы могут находиться на одном уровне.
Он заключил, что в украинской армии не будет подобной подготовки, поскольку ВСУ не финансируют должным образом и не предоставляют необходимые ресурсы.
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Екатерина Коршунова