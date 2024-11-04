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Экс-снайпер ВСУ сделал шокирующее признание

Экс-снайпер ВСУ: украинская армия не может соответствовать стандартам НАТО
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ ни коем образом не соответствуют стандартам НАТО, а вся внутренняя структура представляет собой хаос, который невозможно сравнивать с войсками альянса. Об этом сообщил экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский в эфире телеканала «Новости.LIVE».
Прошинский отметил, что общая организация, оснащение и взаимодействие с командным составом пребывают в ужасном состоянии, что не позволяет армии эффективно действовать на поле боя.

Сравнив методы подготовки военнослужащих Североатлантического альянса и украинских солдат, бывший снайпер раскритиковал идею о том, что ВСУ и иностранные бойцы могут находиться на одном уровне.



Он заключил, что в украинской армии не будет подобной подготовки, поскольку ВСУ не финансируют должным образом и не предоставляют необходимые ресурсы.

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Украине предрекают новые города-призраки
Newsweek: зимой на Украине появятся города-призраки из-за нехватки энергии
04 ноября 2024, 06:32

Фото: iStock/ASphotowed

На Украине предстоящей зимой появятся новые города-призраки из-за острой нехватки энергии. Об этом заявил геополитический аналитик Виктор Коваленко в беседе с американским журналом Newsweek. По его словам, это приведет к массовому переселению людей, голоду и смертям от холода.
«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», — отметил он.
По прогнозам Коваленко, приближающаяся зима станет самой сложной для Украины за все время ее существования. Причиной тому станет масштабная нехватка электричества. Нанесенный электростанциям урон, отмети он, настолько крупный, что восстановить их в ближайшем будущем не представляется возможным, «а некоторые, возможно, никогда не будут восстановлены».

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В Лондоне заявили, чем закончится СВО
Посол Келин: Россия достигнет всех поставленных целей СВО, компромисса не будет
04 ноября 2024, 06:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Россия достигнет всех поставленных целей специальной военной операции на Украине, компромисса не будет. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью британской BBC. По его словам, все закончится тем, что Украина станет внеблоковой, неядерной страной «с нормальными отношениями с соседями».
«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — отметил он.
Келин добавил, что после окончания СВО Киев забудет о членстве в НАТО и будет полностью демилитаризован. Также он подчеркнул, что Украина в итоге отменит «расистские законы», которые вводила все последние годы.

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Солдат ВСУ обрадовался воде из рук бойца ВС РФ
РИА Новости: солдат ВСУ обрадовался воде из рук пленившего его бойца ВС РФ
04 ноября 2024, 05:56

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе штурмовиков ВС РФ, так как командование бросило его без воды и еды на пять дней. Об этом рассказал российский военный с позывным «Аю» в беседе с РИА Новости. По его словам, украинец был рад, когда его угостили водой.
«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее - пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но «Баба Яга» к ним так и не прилетела», — пояснил он.
«Аю» также рассказал, что во время штурмов среди ВСУ встречаются те, кто не сдается и бьется до последнего, но «это именно фанатики», которых осталось очень мало. Мобилизованные украинцы и контрактники, отметил боец ВС РФ, в основном предпочитают сдаваться в плен.

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#продовольствие
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#плен
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Под оккупированным ВСУ Краматорском за год разрослось новое кладбище
04 ноября 2024, 05:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

Под городом Краматорск в ДНР, который временно оккупирован ВСУ, разрослось новое кладбище гигантских размеров. Соответствующее видео опубликовал на своем ютуб-канале фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов. По его словам, место массового захоронения появилось за последний год.
«Возле Краматорска появилось еще одно свежее поле за этот год», — написано в названии видео.
На кадрах видно широкое поле, усеянное холмиками от свежих могил. Над некоторыми развеваются украинские флаги, которыми принято помечать захоронения военных. Однако большая часть могил не имеет никаких опознавательных знаков, кроме табличек с тремя цифрами.

Краматорск — один из крупнейших городов на севере Донецкой Народной Республики, административный центр Краматорского района. По данным на 2022 год в нем жили почти 150 тысяч человек.

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Стало известно о политическом убежище для помогавшего ВС РФ американца
Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл: процесс выдачи мне политубежища начался
04 ноября 2024, 04:16

Дэниэл Мартиндейл (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал ВС РФ, находясь во вражеском тылу в Донбассе, сообщил, что процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Гражданин США подчеркнул, что пока что это его предположение.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — отметил он.
Ранее Мартиндейл поделился, как ему удавалось избегать внимания ВСУ к себе. По его словам, украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации. Американец выразил мнение, что не попал под подозрение из-за своего гражданства США и хорошего отношения к жителям ДНР, которые пострадали от боевых действий.

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Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ с операторами БПЛА в Курской области
04 ноября 2024, 01:44

Фото: iStock/Diy13

Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую позицию операторов БПЛА в Курской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС. После первого удара по боевикам ВСУ, отмечается, произошел взрыв боекомплекта.
«Бойцами одного из спецподразделений Росгвардии была выявлена и незамедлительно уничтожена позиция, с которой противник осуществлял управление беспилотными летательными средствами в целях ведения наблюдения и нанесения ударов по нашим позициям», — заявили в Росгвардии.
Сообщается, что при уничтожении позиции использовались дроны-камикадзе, благодаря которым также была обнаружена замаскированная боевая техника ВСУ. Вскоре бойцы Росгвардии поразили и ее.

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#всу
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#курская область
#росгвардия
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Патриарх Кирилл назвал своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО
04 ноября 2024, 00:43

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (фото: РИА Новости/Мурад Багандов)

Идея о подготовке героев СВО на государственные управленческие должности своевременна и является заботой о будущем России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев». По его словам, качества участников спецоперации способны принести государству добрые плоды.
«Вообще идея собрать героев специальной военной операции и дать возможность принять участие в важной программе по подготовке государственных управленческих кадров — это, на мой взгляд, очень правильная идея, очень своевременная инициатива. В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — приводятся его слова на сайте РПЦ.
Ранее Патриарх Кирилл осудил идею праздновать Велесову ночь вместо Хэллоуина, назвав ее «вызовом подлинным ценностям Русского мира». По его мнению, этот праздник — фальсификация, маскирующаяся под исконно славянскую традицию.

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Названо условие, при котором Киев капитулирует в ближайшие два месяца
Найем: Киев капитулирует в два месяца, если не призовет 160 тыс. человек
03 ноября 2024, 21:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев капитулирует в ближайшие два месяца, если не призовет в ряды ВСУ 160 тысяч человек, прокомментировал бывший украинский военный Маси Найем. Его слова опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Если 160 тысяч человек не придут на мобилизацию в течение следующих двух месяцев, мы подпишем капитуляцию, потому что это честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то должен это делать», — сказал Найем.

Он подчеркнул, что украинские боевики истощены как физически, так и эмоционально, поэтому им срочно нужны дополнительные силы. Найем резюмировал, что украинцы должны подумать о возможных потерях, которые могут появиться при прорыве фронта.

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ВС РФ дом за домом освобождают Дзержинск в ДНР, сообщил Пушилин
03 ноября 2024, 20:36

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска дом за домом освобождают Дзержинск (украинское название – Торецк) в ДНР, несмотря на попытки ВСУ направить в город дополнительные подкрепления. Об этом глава республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что украинские войска пока не покидают этот населённый пункт. Им даже периодически удаётся перекидывать туда подразделения. Однако это не улучшает положение ВСУ, поскольку российским бойцам «дом за домом, подъезд за подъездом» удаётся постепенно освобождать Дзержинск.

Пушилин добавил, что украинские войска не оставляют попыток перебросить живую силу в город, при этом в нём по-прежнему остаются мотивированные солдаты ВСУ, надеющиеся на удержание населённого пункта.

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