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Удар нанесен в субботу ночью, 2 ноября, по расположению ВСУ и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Уточняется, что один из ударов пришелся, по предварительным данным, по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, где происходит разгрузка военной техники и боекомплектов. Второй – по месту, где расположены промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений и арматурный завод.
По словам Лебедева, в сторону взрывов направились больше 10 машин скорой помощи.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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По словам Лебедева, в сторону взрывов направились больше 10 машин скорой помощи.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова