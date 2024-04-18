Экс-сотрудник ООН Каточ раскрыл истинную причину провала наступления ВСУ

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Бывший сотрудник ООН Арджун Каточ заявил о том, что одной из основных причин провала наступления ВСУ стало высокомерие западных экспертов и политиков.
Из-за этого, считает специалист, украинские военные много не учли, в том числе «линию Суровикина».
А военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал удары ВСУ по Джанкою американскими ракетами. Он отметил, что такие удары стали возможны, в том числе, благодаря спутниковым системам США.
Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки.
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«Она оказалась очень серьёзным препятствием, состоящим из минных полей, траншей, противотанковых надолбов и так далее. Кроме того, украинские силы не имели господства ни в воздухе, ни по части артиллерии. Чем это кончилось, все видели», — пояснил в беседе с RT Каточ.
А военный обозреватель Влад Шлепченко прокомментировал удары ВСУ по Джанкою американскими ракетами. Он отметил, что такие удары стали возможны, в том числе, благодаря спутниковым системам США.
«У американцев самая многочисленная и самая лучшая спутниковая разведывательная группировка. Хотя за последнее время Россия прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы нарастить спутниковую группировку. Китайцы нам стали помогать», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.
Ранее стало известно, что украинские боевики нанесли артиллерийский удар по центру Горловки.
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Мелисса Тимофеева