ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

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ВСУ ударили по тренажёрному центру Запорожской АЭС, пишет ТАСС.
По данным агентства, Вооруженные силы Украины атаковали единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС. Это уже не первый удар по этой локации.
Беспилотник был нейтрализован над его крышей. Пострадавших и разрушений нет, добавляет ТАСС.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении под селом Урожайное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Беспилотник был нейтрализован над его крышей. Пострадавших и разрушений нет, добавляет ТАСС.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ утратили часть занятых при летнем контрнаступлении под селом Урожайное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева