В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»

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Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, описал взрывы в Крыму 17 апреля как «великолепную операцию» Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНИАН.
«То, что произошло в Джанкое вчера, это великолепная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что аэродром в Крыму подвергся атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные «произвели правильный удар».
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