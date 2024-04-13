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Экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен написал, что НАТО изначально предложила ВСУ безумный план контрнаступления, передает Weapons and Strategy.
Брайен заявил, что существует мнение, что Киев должен был слушаться своих западных союзников, чтобы добиться успеха на поле боя. По мнению бывшего сотрудника Пентагона, план Североатлантического альянса с самого начала был сумасшедшим. Согласно данному плану, ведение боевых действий должно было происходить без прикрытия с воздуха и с неэффективными системами противовоздушной обороны.
Брайен подчеркнул, что критика со стороны Запада стала оскорблением для ВСУ. Он заключил, что Альянс подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы вооружений и техники.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. При этом, по его словам, плачевное положение украинской армии остается неизменным.
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Брайен подчеркнул, что критика со стороны Запада стала оскорблением для ВСУ. Он заключил, что Альянс подвергает своих членов большому риску, значительно истощив запасы вооружений и техники.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. При этом, по его словам, плачевное положение украинской армии остается неизменным.
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Екатерина Коршунова