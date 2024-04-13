Экс-замглавы Минобороны Украины довела жену военного до слез

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Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр в ответ на критику отсутствия возможности демобилизации в принятом законопроекте о мобилизации довела супругу военнослужащего ВСУ до слез. Об этом сообщает телеканал «Первый».
Маляр сказала, что муж выступившей с заявлением Ирины Совсун «знал, на что шел». Так экс-замминистра обороны Украины отреагировала на слова Совсун о необходимости отдыха и демобилизации для солдат.
В процессе разговора Маляр регулярно перебивала женщину, и в итоге довела ее до слез. Ведущим эфира пришлось вмешаться в грубый монолог Маляр, требуя «уважения к супруге военнослужащего» от экс-замминистра обороны Украины.
Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В процессе разговора Маляр регулярно перебивала женщину, и в итоге довела ее до слез. Ведущим эфира пришлось вмешаться в грубый монолог Маляр, требуя «уважения к супруге военнослужащего» от экс-замминистра обороны Украины.
Ранее сообщалось, что пограничник отказался выпускать безногого солдата ВСУ из Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова