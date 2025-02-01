Под контролем ВС РФ находится около 70 населенных пунктов в Харьковской области

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Под контролем ВС РФ находится порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Около 70 поселков. Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — пояснил Ганчев.
Также глава отметил, что административное управление военно-гражданской администрации установлен у 34-х населенных пунктов. При этом недавно российская армия смогла освободить поселок Двуречное, который до 2022 года являлся райцентром. При этом в октябре 2024 года Ганчев сообщал о контроле около 50 населенных пунктов.
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