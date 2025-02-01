Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО

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Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, в ответ противник продолжает атаки беспилотниками. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 31 января на 1 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Брянской области были успешно обезврежены семь беспилотных летательных аппаратов. Также по одному БПЛА было нейтрализовано над территориями Белгородской и Саратовской областей. Сведения о жертвах или повреждениях отсутствуют.
Кроме того, в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота был уничтожен беспилотный катер. Беспилотник двигался в сторону Крымского полуострова.
В Курской области продолжаются активные боевые действия. Но, как и в течение последних нескольких дней, пока не наблюдается значительного прогресса в продвижении российских войск, ведется активная подготовка к прорыву обороны противника.
В результате освобождения Николаево-Дарьино Вооружённые силы Российской Федерации смогли выйти к границе с Украиной и перекрыть пути снабжения украинских войск резервами из сёл Беловод и Журавки. ВС РФ продолжают успешно противостоять контратакам противника на этом участке.
Продвигаясь от населённого пункта Кругленькое, российские военные ведут ожесточённые бои в лесных массивах, стремясь достичь Николаевки. Штурмовые группы ВС РФ зашли в населённый пункт Замостье, сейчас там идут встречные бои. Село Махновка полностью освобождена от украинских оккупантов.
На данном направлении ситуация остается напряженной. Подразделения российской армии заняли Нововасилевку и приступили к зачистке территории вокруг неё. В населённом пункте Надеждинка продолжаются интенсивные контратаки со стороны противника, который пытается восстановить утраченные позиции. Тем не менее, российские войска сохраняют контроль над своими позициями и продолжают укреплять их, а также пытаются продвинуться в направлении села Котляровка по открытой местности.
Российские военные продолжают вести ожесточённые бои за населённые пункты Елизаветовка, Водяное-Второе и Зелёное Поле. Захват этой местности имеет стратегическое значение и способствует улучшению тактической ситуации для российских войск.
Вооружённые силы Российской Федерации достигли успеха в тактических операциях в северной части населённого пункта Часов Яр. В этом районе продолжаются активные действия по освобождению территории от противника.
Также российские войска продолжают продвижение в районе Шевченко. Часов Яр остаётся важнейшим опорным пунктом украинской армии в этом районе фронта. Взятие его под контроль позволит российским войскам создать базу для дальнейшего продвижения к соседним укреплённым пунктам, включая Константиновку.
В окрестностях населённого пункта Великая Новосёлка российские войска не дают противнику закрепиться, заставляя его отходить в северном и западном направлениях. Вооружённые силы Российской Федерации активно участвуют в боевых действиях, постепенно вытесняя украинские подразделения от границ населённого пункта.
Ожесточённые столкновения ведутся за посёлок Андреевка, бои за этот населённый пункт остаются одними из самых напряжённых на этой линии фронта. Также российские войска активно атакуют в западном направлении, пытаясь занять позиции в районе села Богатырь. Этот населённый пункт играет важную роль в стратегическом плане. Если он окажется под контролем российских вооружённых сил, это позволит им укрепить свои позиции и продолжить наступление.
В окрестностях населённых пунктов Загрызово, Лозовое и Зелёный Гай продолжаются столкновения, освобождено село Новомлынск. Российские военные укрепляют свои позиции на западном берегу реки Оскол, продвигаясь в направлении Кутьковки.
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Ночная атака ВСУ 1 февраля
Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 31 января на 1 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Брянской области были успешно обезврежены семь беспилотных летательных аппаратов. Также по одному БПЛА было нейтрализовано над территориями Белгородской и Саратовской областей. Сведения о жертвах или повреждениях отсутствуют.
Кроме того, в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота был уничтожен беспилотный катер. Беспилотник двигался в сторону Крымского полуострова.
Курская область
В Курской области продолжаются активные боевые действия. Но, как и в течение последних нескольких дней, пока не наблюдается значительного прогресса в продвижении российских войск, ведется активная подготовка к прорыву обороны противника.
В результате освобождения Николаево-Дарьино Вооружённые силы Российской Федерации смогли выйти к границе с Украиной и перекрыть пути снабжения украинских войск резервами из сёл Беловод и Журавки. ВС РФ продолжают успешно противостоять контратакам противника на этом участке.
Продвигаясь от населённого пункта Кругленькое, российские военные ведут ожесточённые бои в лесных массивах, стремясь достичь Николаевки. Штурмовые группы ВС РФ зашли в населённый пункт Замостье, сейчас там идут встречные бои. Село Махновка полностью освобождена от украинских оккупантов.
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Покровское направление
На данном направлении ситуация остается напряженной. Подразделения российской армии заняли Нововасилевку и приступили к зачистке территории вокруг неё. В населённом пункте Надеждинка продолжаются интенсивные контратаки со стороны противника, который пытается восстановить утраченные позиции. Тем не менее, российские войска сохраняют контроль над своими позициями и продолжают укреплять их, а также пытаются продвинуться в направлении села Котляровка по открытой местности.
Российские военные продолжают вести ожесточённые бои за населённые пункты Елизаветовка, Водяное-Второе и Зелёное Поле. Захват этой местности имеет стратегическое значение и способствует улучшению тактической ситуации для российских войск.
Часовоярское направление
Вооружённые силы Российской Федерации достигли успеха в тактических операциях в северной части населённого пункта Часов Яр. В этом районе продолжаются активные действия по освобождению территории от противника.
Также российские войска продолжают продвижение в районе Шевченко. Часов Яр остаётся важнейшим опорным пунктом украинской армии в этом районе фронта. Взятие его под контроль позволит российским войскам создать базу для дальнейшего продвижения к соседним укреплённым пунктам, включая Константиновку.
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Угледарское направление
В окрестностях населённого пункта Великая Новосёлка российские войска не дают противнику закрепиться, заставляя его отходить в северном и западном направлениях. Вооружённые силы Российской Федерации активно участвуют в боевых действиях, постепенно вытесняя украинские подразделения от границ населённого пункта.
Ожесточённые столкновения ведутся за посёлок Андреевка, бои за этот населённый пункт остаются одними из самых напряжённых на этой линии фронта. Также российские войска активно атакуют в западном направлении, пытаясь занять позиции в районе села Богатырь. Этот населённый пункт играет важную роль в стратегическом плане. Если он окажется под контролем российских вооружённых сил, это позволит им укрепить свои позиции и продолжить наступление.
Купянское направление
В окрестностях населённых пунктов Загрызово, Лозовое и Зелёный Гай продолжаются столкновения, освобождено село Новомлынск. Российские военные укрепляют свои позиции на западном берегу реки Оскол, продвигаясь в направлении Кутьковки.
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Елена Генералова