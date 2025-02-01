Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР

Киевский режим продолжает предпринимать попытки террористических атак на объекты на территории РФ. В ночь на 1 февраля дежурными силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы девять БПЛА ВСУ над тремя российскими регионами.