Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР

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Вооружённые силы России освободили населённый пункт Крымское в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять посёлок под контроль удалось благодаря активным и успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
Населённый пункт Крымское находится к северу от Дзержинска, который является мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью. В городе ВСУ закрепились ещё в 2014 году. Именно отсюда войска противника ведут регулярные обстрелы одного из крупнейших городов региона – Горловки.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться к Дзержинску, где у ВСУ остался последний укрепрайон.
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Населённый пункт Крымское находится к северу от Дзержинска, который является мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью. В городе ВСУ закрепились ещё в 2014 году. Именно отсюда войска противника ведут регулярные обстрелы одного из крупнейших городов региона – Горловки.
В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться к Дзержинску, где у ВСУ остался последний укрепрайон.
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Анастасия Чинкова