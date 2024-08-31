Экс-советник Кучмы заявил об агонии властей Украины

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским испытывают агонию из-за полного развала фронта, причина которого связана с «национальным предательством». Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью», – написал Соскин.
По его мнению, в стране начинается «сценарий национального предательства», в частности, на красноармейском направлении. Соскин открыто заявляет, что Киев тщательно продумывал «откровенную сдачу Украины», так как большая часть управляющих страной некомпетентна и заинтересована в развале страны.
Ранее стало известно от отставке командующего Воздушными силами ВСУ, отреагировавшего на отставку цитатой Залужного.
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Александр Климов