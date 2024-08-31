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Экс-советник Кучмы заявил об агонии властей Украины

Соскин: украинские власти в агонии из-за полного развала фронта
31 августа 2024, 03:16

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским испытывают агонию из-за полного развала фронта, причина которого связана с «национальным предательством». Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью», – написал Соскин.

По его мнению, в стране начинается «сценарий национального предательства», в частности, на красноармейском направлении. Соскин открыто заявляет, что Киев тщательно продумывал «откровенную сдачу Украины», так как большая часть управляющих страной некомпетентна и заинтересована в развале страны.



Ранее стало известно от отставке командующего Воздушными силами ВСУ, отреагировавшего на отставку цитатой Залужного.

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#украина
#владимир зеленский
#президент
В вещах боевиков ВСУ в Курской области нашли ужасающие вещи
Военкор Коц: в личных вещах убитых под Курском боевиков ВСУ нашли клейматор
31 августа 2024, 00:31

Фото: iStock/Mitch Paige

В личных вещах убитых в Курской области боевиков ВСУ нашли ужасное орудие — клейматор с выбитым на нем украинским трезубцем. Об этом сообщил военкор «КП» Александр Коц. По его словам, орудие для выжигания клейма нашли бойцы добровольческого корпуса Минобороны РФ.
Коц пояснил, что клейматор нашли в рюкзаке у одного из ликвидированных боевиков во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области.
«Это самодельное клеймо с трезубцем украинским. Который, предполагается, накаливается на огне и… Кого они собирались клеймить? Ну, я думаю, что наших пленных или мирных граждан, которых они считали врагами», — отметил военкор.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал . Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей. Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.

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Сырский назначил Кривоножко на пост врио командующего ВС ВСУ после ухода Олещука
31 августа 2024, 00:02

Главком ВСУ Александр Сырский назначил на пост врио командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский уволил с этой должности Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16.
«Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — указано в сообщении.
До этого момента Кривоножко был командующм воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.

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#дороги
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#пилоты
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На Западе раскрыли положение ВСУ на передовой
Меркурис: логистика ВСУ на передовой разрушается, бойцы покидают позиции
30 августа 2024, 23:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Логистика Вооруженных сил Украины(ВСУ) на передовой разрушается, тысячи украинских бойцов покидают свои позиции. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran.
«Логистика начинает разрушаться. Поступают сообщения о том, что тысячи людей дезертируют», – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, ВСУ сильно ослабли из-за бессмысленной атаки на Курскую область. Вследствие этого они потеряли еще больше территорий. По словам Меркуриса, провокация в Курской области – авантюра, которая ничего не принесла Украине.

Ранее британский специалист рассказал, что у Вооруженных сил Украины в Донбассе начался масштабный кризис, связанный с разрушением линий снабжения.

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#курская область
#экспертное донбасс
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СМИ сообщили о новых жалобах в рядах ВСУ
The Guardian: ВСУ у Красноармейска пожаловались на переброску солдат под Курск
30 августа 2024, 20:59

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На переброску части боевиков для нападения на Курскую область пожаловались ВСУ, которые находятся в районе Красноармейска, пишет The Guardian. По словам неназванного командира украинских неонацистов, ситуация быстро ухудшилась после нападения под Курском.
«Мы страдаем», — сказал боевик ВСУ.
Вместе с тем, по словам других украинских радикалов, дело не в нападении на российский регион, а в усталости военных, некоторые из которых ведут боевые действия с 2022 года.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа утром. По словам главкома украинских войск Александра Сырского, вторжение на территорию РФ должно было отвлечь российских бойцов с Донбасса, но этого не произошло.

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#мир
#украина
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#война
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#курская область
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Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов
Постпредство РФ при ООН: дезертирство в ВСУ достигло невообразимых масштабов
30 августа 2024, 20:46

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов, ведь киевский режим может заставить украинский народ воевать только при помощи силы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, за первую половину 2024 года на Украине возбудили свыше 63 тысяч дел по таким случаям.
«Эксперты же считают, что реальная статистика в два-три раза больше. Поэтому, коллеги, не позволяйте себя обмануть — кровавый украинский главарь сегодня может заставить свой народ воевать только силой и принуждением и только благодаря поставкам западного оружия, западным разведданным, западным инструкторам и наемникам», — пояснил Полянский на заседании Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву.
Он также отметил, что после провалившегося контрнаступления в 2023 году Украина полностью лишилась своего оружия и зависит лишь от «западных подачек». По его мнению, вооружения от Запада при этом продолжают поступать, хоть и Украина стала для него «чем-то вроде чемодана без ручки», но бросать ее пока не готовы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Ранее командир роты 130-го батальона территориальной обороны Украины Виктор Баранов сообщил, что новобранцы, мобилизованные военными комиссариатами, не готовы к службе на передовой. По его словам, в распоряжение роты поступило 45 новобранцев, из которых десять были направлены в тыловое обеспечение уже через три дня из-за состояния здоровья.

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#полянский
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Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16
30 августа 2024, 20:11

Лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16. Соответствующий указ появился на сайте офиса Зеленского.
«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — отмечено в указе.
Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
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#самолет
#дороги
#военные
#депутат
#крушение
#пилоты
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Журналистке The Times Филп закроют въезд в Россию после ее репортажа из Суджи
30 августа 2024, 20:03

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Журналистке британской газеты The Times Кэтрин Филп закроют въезд в Россию после ее репортажа из оккупированной ВСУ Суджи. Об этом сообщает посольство РФ в Лондоне. Отмечается, что она прибыла на территорию Курской области вместе с захватчиками и без разрешения российской стороны.
«Сегодня в некогда уважаемой Times опубликован репортаж «корреспондентки» Кэтрин Филп из российского города Суджа, который в настоящее время оккупирован военизированными подразделениями киевского режима. <…> Для самой Филп в дальнейшем въезд в Россию, очевидно, будет закрыт», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Филп лишила себя возможности оказаться в России на законных основаниях, «равно как и другие западные псевдожурналисты, готовые участвовать в террористических «пресс-турах» ВСУ».

В диппредставительстве обратили внимание, что статья Филп — образец «клеветнической киевской пропаганды военного времени», а в ее основе — интервью с запуганными мирными жителями, которые общаются с журналисткой под дулами автоматов ВСУ.
«Примечательно, что в даже таких условиях многие россияне, находящиеся в Судже, не поддались давлению и не стали под камеры подыгрывать оккупантам», — подчеркнули в посольстве.
Ранее журналист итальянской телерадиокомпании Rai Иларио Пьяньерелли спустя время решил оправдаться за репортаж с боевиками ВСУ в каске с нацистской символикой. Иларио уверяет, что заметил символы СС, свастику и железный крест у солдата только после выхода репортажа в эфир.

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#всу
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Украинские пилоты F-16 используют дороги вместо взлетно-посадочных полос
LCI: украинские пилоты F-16 вынуждены взлетать с дорог и трасс вместо ВПП
30 августа 2024, 19:35

Фото: istock/KuntalSaha

Украинские пилоты, которые управляют американскими истребителями F-16, вынуждены использовать дороги и трассы вместо взлетно-посадочных полос. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана. Отмечается, что применять для F-16 обычные ВПП на аэродромах неосмотрительно, так как ВС РФ знает местоположение каждого из них.
«Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики», — указано в материале.
По данным издания, взлетать в таких условиях куда опаснее, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение первый из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
«F-16 был по ошибке сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями», – заявила Безуглая.
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#крушение
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Российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
Расчет БПЛА бригады «Север-V» уничтожил группу пехоты ВСУ под Часовым Яром
30 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/Tomas Ragina

Расчет БПЛА бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки ВС РФ, препятствует передвижению групп пехоты ВСУ в районе населенного пункта Григоровка под Часовым Яром. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько бойцов украинской армии пытались приблизиться к российским позициям, но их передвижение зафиксировал расчет БПЛА. После произошла атака дрона со сбросом боеприпаса.

В результате была ликвидирована группа пехоты ВСУ под Часовым Яром.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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