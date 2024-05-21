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Десять украинских авиатехников завершили свой курс в Нидерландах по обслуживанию западных истребителей F-16. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны страны.
Уточняется, что специалисты ВСУ ознакомились с обслуживанием всех необходимых для пилота компонентов, включая шлем, кислородные системы и парашюты на борту. Согласно данным источника, в обучение также вошла проверка комплекта выживания, который позволяет пилоту продержаться некоторое время после аварийной посадки до прибытия специальной помощи.
Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу этого года. Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины.
Напомним, обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский.
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Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу этого года. Она подчеркнула, что это сделает для укрепления обороноспособности Украины.
Напомним, обозреватель Луис Мария Ансон написал, что Украине нужны мирные переговоры, а не очередные поставки оружия. Ансон подчеркнул, что украинский народ страдает от политики, которую проводит Зеленский.
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Екатерина Коршунова