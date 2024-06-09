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Боевики ВСУ начали массово употреблять энергетические напитки. Об этом сообщает газета New York Times.
По словам украинского солдата с позывным «Псих», он пьет энергетик утром, когда отправляется в патруль и перед атакой. Он пояснил, что такие напитки массово пьют те же разведчики, которым в противном случае тяжело проходить по несколько километров в день, имея на себе около 40 кг снаряжения.
Другой военный «Бача», рассказал, что популярность энергетиков не обходится без смертельных случаев. В качестве примера он привел одного из своих подчиненных, которого в определенный момент обнаружили неподвижно сидящим в туалете с банкой энергетического напитка в руке.
Врачи не смогли его спасти. Согласно информации источника, он на постоянной основе пил энергетики, несмотря на болезни сердца.
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Другой военный «Бача», рассказал, что популярность энергетиков не обходится без смертельных случаев. В качестве примера он привел одного из своих подчиненных, которого в определенный момент обнаружили неподвижно сидящим в туалете с банкой энергетического напитка в руке.
Врачи не смогли его спасти. Согласно информации источника, он на постоянной основе пил энергетики, несмотря на болезни сердца.
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Екатерина Коршунова