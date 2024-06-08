В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что у РФ есть право ответить на попытку украинских боевиков атаковать Северную Осетию. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Карасина, это реальная угроза, которая нарастает из-за эскалации западных действий, в которые входят поставки оружия для ВСУ, финансирование ВПК и манипулирование Зеленским. Сенатор отметил, что РФ жестко относится к подобным атакам украинских боевиков.
Карасин заключил, что Москва даст отпор, который будет базироваться на «здравом смысле и на праве ответа».
Напомним, ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск. По словам главы республики Сергея Меняйло, дроны пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке
Читайте также:
Дроны ВСУ в Северной Осетии и обстрел Луганска: Последние новости СВО
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках ВСУ
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
Карасин заключил, что Москва даст отпор, который будет базироваться на «здравом смысле и на праве ответа».
Напомним, ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск. По словам главы республики Сергея Меняйло, дроны пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке
Читайте также:
Дроны ВСУ в Северной Осетии и обстрел Луганска: Последние новости СВО
Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках ВСУ
МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
Екатерина Коршунова