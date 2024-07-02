На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Фото: istockphoto/Silent_GOS
В результате удара российскими военными по украинскому аэродрому в Миргороде была поражена авиационная техника. Об этом заявил бывший спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
До этого сообщалось, что солдаты ВС РФ уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Помимо этого, еще 2 истребителя были серьезно повреждены. Бойцы ВС РФ ликвидировали личный состав аэродрома Вооруженных сил Украины. Стало известно, что удары наносились снарядами с кассетной боевой частью с помощью ОТРК «Искандер».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Губернатор Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА ВСУ
НАТО отправит нового чиновника на Украину
Рогозина насторожила активность ВСУ в районе Васильевки Запорожской области
«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Губернатор Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА ВСУ
НАТО отправит нового чиновника на Украину
Рогозина насторожила активность ВСУ в районе Васильевки Запорожской области
Дарья Осипова