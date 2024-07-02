На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

В Белгородской области сегодня, 1 июля, от обстрела ВСУ пострадали 7 человек, включая ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, мирные жители получили различные травмы в областном центре и его окрестностях. Повреждения получили 10 автомобилей и 22 частных дома, в них выбиты окна, посечена крыша, фасады и ограждение.