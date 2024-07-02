НАТО отправит нового чиновника на Украину

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Североатлантический альянс собирается назначить нового высокопоставленного гражданского чиновника для Украины и учредить новое командование в немецком Висбадене в рамках долгосрочной помощи Киеву. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
По данным издания, чиновник должен будет находиться в Киеве. В его обязанности будет входить контроль над долгосрочными потребностями Украины в военной и невоенной сферах. Сообщается, что отчеты будут направляться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а также командованию в Висбадене.
Ранее политолог Томас Грэм написал в статье для издания Hill, что Украина может оставаться нейтральным государством, но при этом получать военную и разведывательную помощь от США и других стран НАТО. Он задался вопросом, что же делать Украине, если членство в НАТО слишком недосягаемо. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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