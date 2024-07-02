Губернатор Богомаз: над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА ВСУ

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Над Суражским районом Брянской области сбили БПЛА Вооруженных Сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.
Ранее сообщалось, что девять украинских беспилотников были сбиты над Брянской областью. Он отметил, что семь беспилотников самолетного типа были перехвачены над Трубчевским районом, еще два уничтожены над Карачевским районом. В результате инцидента никто не пострадал.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что девять украинских беспилотников были сбиты над Брянской областью. Он отметил, что семь беспилотников самолетного типа были перехвачены над Трубчевским районом, еще два уничтожены над Карачевским районом. В результате инцидента никто не пострадал.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова