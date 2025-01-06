Экс-военный ВСУ рассказал об отказе убивать российского солдата

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Бывший солдат ВСУ и боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» рассказал об отказе убивать российского солдата. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у него была возможность убить российского военнослужащего, однако он не сделал этого.
Мужчина рассказал, что его мобилизовали в ряды украинской армии насильно, а его позиция стала одной из причин, по которой бывшего бойца ВСУ перевели из военнопленных в состав добровольческого отряда.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС России освободили Даченское в ДНР
Пленный боевик ВСУ Рытиков рассказал подробности своего призыва в армию
Пленный боец ВСУ Рытиков признался, что не понимает украинский язык
«Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался «Якудза».
Мужчина рассказал, что его мобилизовали в ряды украинской армии насильно, а его позиция стала одной из причин, по которой бывшего бойца ВСУ перевели из военнопленных в состав добровольческого отряда.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС России освободили Даченское в ДНР
Пленный боевик ВСУ Рытиков рассказал подробности своего призыва в армию
Пленный боец ВСУ Рытиков признался, что не понимает украинский язык
Екатерина Коршунова