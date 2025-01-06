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Экс-военный ВСУ рассказал об отказе убивать российского солдата

РИА Новости: экс-военный ВСУ Якудза признался в отказе убить солдата ВС России
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший солдат ВСУ и боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным «Якудза» рассказал об отказе убивать российского солдата. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, у него была возможность убить российского военнослужащего, однако он не сделал этого.

«Я не настроен был убивать, потому что я — преподаватель, меня учили людей учить, а не убивать», — признался «Якудза».



Мужчина рассказал, что его мобилизовали в ряды украинской армии насильно, а его позиция стала одной из причин, по которой бывшего бойца ВСУ перевели из военнопленных в состав добровольческого отряда.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«То, что взято, то уже наше»: Коц о реакции США на вторжение ВСУ под Курском
Военкор Коц: в США подтвердили политический смысл вторжения ВСУ под Курском
06 января 2025, 13:59

Фото: istockphoto/N-sky

Американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что вторжение ВСУ в Курской области имеет политический, нежели военный смысл. Об этом в Telegram-канале написал военкор KP.RU Александр Коц. Блинкен отмечал, что нападение в российском регионе даст Украине очки в переговорах с РФ.
«Госсекретарь Блинкен фактически признал, что никакого военного смысла курская авантюра не имеет. <...> Что и требовалось доказать. [Президент Украины Владимир] Зеленский жертвует Донбассом, рискует получить бои в Днепропетровской области, сжигает западную технику в промышленных масштабах, чтобы потом устроить торг», — отметил Коц.
Военкор считает, что Зеленский думает, что утраченные Киевом территории можно вернуть, обменяв их на Курщину.

«Загвоздка только в том, что по Конституции мы не можем отторгать свои территории. То, что взято на поле боя, то уже наше», — резюмировал Коц.
Перед этим генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал, как ВСУ хотят повлиять на возможные будущие переговоры.

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#всу
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Алаудинов рассказал, как ВСУ хотят повлиять на возможные переговоры
Алаудинов: ВСУ скапливают технику на фронте для улучшения позиций в переговорах
06 января 2025, 13:22

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские боевики копят технику на одном из фронтовых участков для улучшения позиций в возможных переговорах. Об этом в личном Telegram-канале заявил командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Тем, кто болеет за нас, всем спасибо. Те, кто пытается разгонять панику, даст Бог, каждый из вас получит по заслугам. Ситуация такова, что при любом исходе победа однозначно за нами. Сегодня какие-то шаги противник принимает для того, чтобы каким-то образом улучшить свою ситуацию к моменту переговоров», — сказал генерал-майор.
Алаудинов добавил, что бойцы ВС РФ помогут врагу сжечь «последний свой ресурс».

Перед этим в Минобороны докладывали, что российская армия контролирует Курахово в Донбассе, а также населенный пункт Даченское.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#апти алаудинов
#новости
#вс рф
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Польский наемник рассказал о проживании иностранцев в Донбассе
Польский наемник: иностранцы живут в брошенных украинцами квартирах
06 января 2025, 12:54

Фото: istockphoto/breakermaximus

В брошенных украинцами квартирах проживают иностранные наемники в Донбассе, пишет РИА Новости, приводя слова польского наемника в материале. С его слов, он проживал в населенном пункте Алексеево-Дружковка, а также Тернополе, Шагени и Старичах.
«Это были квартиры, оставленные какими-то украинскими семьями, которые, вероятно, бежали от войны, покинули квартиры, и я не знаю, арендовала ли армия (Украины — прим. ред.) эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами...» — пояснил наемник.
Мужчина добавил, что общался лишь с украинцами-инструкторами, обучавшими его. Контракта с ВСУ иностранец не заключал. Обучение проходило в течение двух недель. Наемник заключил, что в российском плену чувствует себя хорошо.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#днр
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#наемники
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ВС России освободили Даченское в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Даченское в ДНР
06 января 2025, 12:52

Фото: iStock/zim286

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Даченское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки за сутки также нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 535 боевиков, четыре танка и три боевые машины пехоты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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«Личная месть»: Медведев ответил Зеленскому на слова о презрении к россиянам
Дмитрий Медведев: Зеленский не политкорректен, говоря о презрении к россиянам
06 января 2025, 12:38

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский не был политкорректным, говоря о презрении к россиянам, и «личная месть» российских людей не кончится, когда главу киевского режима отстранят. Об этом написал в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности, сказав в интервью [с американским журналистом Лексом Фридманом], что презирает российский народ», — сказано в публикации.
Перед этим Зеленский заявил, что презирает россиян и назвал спецоперацию «оккупацией» территорий. Кроме того, украинский политик отказался говорить на русском, объяснив это убеждениями и нежеланием давать аргументы Москве.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года.

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Житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле
Житель Красногоровки в ДНР на велосипеде с белым пакетом пересек минное поле
06 января 2025, 12:31

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Житель Красногоровки пересек минное поле на велосипеде с белым пакетом вместо флага, чтобы добраться до позиций ВС России. Об этом информирует RT.
Российские военные засекли передвижение мужчины при помощи дрона и дали команду не стрелять. В итоге мирный житель безопасно добрался до места дислокации армии РФ.

«Человек пошёл на отчаянный шаг на самом деле — прорвался через их (ВСУ. — RT) позиции», — цитирует RT военкора Андрея Филатова.

Уточняется, что ситуация произошла за четыре месяца до того, как российские военные освободили Красногоровку.

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#мужчины
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Пленный боевик ВСУ Рытиков рассказал подробности своего призыва в армию
Минобороны РФ: Пленного боевика ВСУ Рытикова призвали в армию после психбольницы
06 января 2025, 12:20

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Военнопленный боевик ВСУ Максим Рытиков попал в армию с психическим заболеванием. Кадры с его показаниями предоставили в Минобороны РФ. Со слов Рытикова, у него была травма головы, из-за которой он стал вспыльчивым.
«Мне говорят: «поедешь – проверишься в больнице», а я понять не могу – что происходит? Я потом уже понял, что меня закрыли в психушку», — пояснил Рытиков.

Он добавил, что врачи ему рассказали о призыве на службу инвалидов и стариков. Пленник заключил, что его ничему не учили, а просто выдали автомат, отправив на позиции для замены других солдат.

Перед этим Рытиков рассказывал о своем непонимании украинского языка. Подробности в нашем материале.

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Аферисты отобрали автомобиль у волонтера СВО
У курского волонтера СВО Андрея Лямцева отобрали машину для гуманитарной помощи
06 января 2025, 12:04

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Машину для перевозки гуманитарной помощи отобрали мошенники у курского волонтера спецоперации Андрея Лямцева, пишет RT.
Со слов пострадавшего, инцидент произошел под Ростовом. Мужчина за 23 тысячи рублей договорился переправить автомобиль на СТО. Однако машина оказалась на закрытой стоянке, а у волонтера потребовали еще 60 тысяч сверху.

«Стали вымогать плюс 60 тыс. — в четыре раза больше», — прокомментировал Лямцев.

Когда волонтер отказался платить, машину оставили на эвакуаторе и заблокировали со всех сторон, а затем сбросили на землю, повредив ее. Самого Лямцева избили и залили перцем.

Перед этим стало известно, что сделали школьники с Вечным огнем в Петербурге.

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В Эстонии неожиданно высказались о конфликте России и Украины
Глава ВМС Эстонии Вярка: ни РФ, ни Украина не имеют превосходства в Черном море
06 января 2025, 11:07

Фото: istockphoto/diegograndi

Ни Россия, ни Украина не имеют превосходства в Черном море, заявил ERR глава ВМС Эстонии Иво Вярка, говоря о конфликте между государствами. По словам военного, сегодня Черноморье — «спорная морская акватория», где стороны конфликта имеют «определенную степень свободы действий».
«И эта свобода действий, очевидно, больше у побережья. Где обе стороны имеют собственные средства противовоздушной обороны, морские мины, поддержку со стороны разных систем вооружения с берега», — добавил командующий эстонских ВМС.
Перед этим стало известно, что российская армия освободила от боевиков ВСУ Курахово в Донецкой народной республике. Как отметили в Минобороны РФ, противник потерял 80% живой силы.

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