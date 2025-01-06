Пленный боевик ВСУ Рытиков рассказал подробности своего призыва в армию

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov
Военнопленный боевик ВСУ Максим Рытиков попал в армию с психическим заболеванием. Кадры с его показаниями предоставили в Минобороны РФ. Со слов Рытикова, у него была травма головы, из-за которой он стал вспыльчивым.
«Мне говорят: «поедешь – проверишься в больнице», а я понять не могу – что происходит? Я потом уже понял, что меня закрыли в психушку», — пояснил Рытиков.
Он добавил, что врачи ему рассказали о призыве на службу инвалидов и стариков. Пленник заключил, что его ничему не учили, а просто выдали автомат, отправив на позиции для замены других солдат.
Перед этим Рытиков рассказывал о своем непонимании украинского языка. Подробности в нашем материале.
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