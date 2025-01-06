ВС России освободили Даченское в ДНР

Фото: iStock/zim286
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Даченское в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что подразделения группировки за сутки также нанесли поражение живой силе и технике противника. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 535 боевиков, четыре танка и три боевые машины пехоты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
Житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле
Российские войска полностью освободили Курахово
Провальное наступление на Курск, удар по ВСУ в Судже, штурмы под Угледаром: последние новости СВО
Екатерина Коршунова